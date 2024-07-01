«12 العبرية»: 900 ضابط يطلبون إنهاء خدمتهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت القناة 12 العبرية، إحصاءات عن ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين طالبوا بتحريرهم من عقود الخدمة العسكرية هذا العام، وذلك في تقرير تلفزيوني.

وأوضحت القناة في تقرير تلفزيوني، أنّ نحو 900 ضابط طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، تزامنا مع اندلاع الحرب على غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

القناة 12 العبرية: الأعداد مضاعفة هذا العام بشكل استثنائي

وأوضحت القناة في تقريرها أنّه وفقا للإحصاءات الرسمية، فإنّ الأعداد هذا العام مضاعفة بشكل استثنائي، ففي السنة العادية يسعى نحو من 100 إلى 120 ضابط برتبة نقيب ورائد إلى مغادرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال التقدم وبحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية.