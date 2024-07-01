تفاصيل إصابة 18 جنديا من جيش الاحتلال بصواريخ حزب الله

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل إصابة 18 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجوم طائرة مسيرة تابعة لحزب الله شمال الأراضي المحتلة في هضبة الجولان على الحدود اللبنانية، إثنان منهم في حالة خطيرة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

إصابة 18 من جنود الاحتلال

وبحسب صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، فأن الحادث وقع في وقت سابق من أمس الأحد، حيث شن حزب الله هجوما بطائرة مسيرة استطاعت اختراق أنظمة الأمن فلم تنطلق صافرات الإنذار.

وأضافت أن حزب الله أعلن مسئوليته عن الهجوم، مؤكدًا أنه كان يستهدف موقع عسكريًا إسرائيليًا، وذلك ردًا على العمليات التي يشنها جيش الاحتلال على لبنان في وقت سابق.

وقد انفجرت الطائرة المسيرة في أحد المناطق العسكرية في شمال الأراضي المحتلة، مما أسفر عن إصابة 18 جندي من جيش الاحتلال اثنان منهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري.

مخاوف من حرب إقليمية

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت حدة التوترات بين جيش الاحتلال وحزب الله، حيث يتم شن هجوم متبادل بشكل يومي تقريبًا، وقد تصاعدات حدة التوترات في الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من نشوب حرب واسعة، قد تؤدى إلى نزاع إقليمي.

وبحسب تقرير أعدته فرانس برس، فقد أسفر هجوم جيش الاحتلال على حزب الله عن مقتل نحو 482 شخص، معظمهم من المدنيين.

بينما أقر جيش لاحتلال أن هجوم حزب الله أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 جنديا وضابطا، وبينهم مدنيين.