«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول كلمة الرئيس السيسي في ذكرى 30 يونيو

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بعنوان «السيسي للمصريين: نواصل طريق التنمية والنهضة.. وأعلم مشاق الحياة وحجم المعاناة.. وأعمل على رفع الأعباء عن كاهلكم».

30 يونيو استعادت الوطن

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ ثورة 30 يونيو استعادت الوطن من عصابة تسللت إلى السلطة في غفلة من الوعي، والرئيس السيسي يُرجع الفضل دائما إلى الشعب المصري، إذ يتم الاعتماد والاستناد إليه في كل عمل حتى الثورة وما بعدها من تنمية تجري حاليا بما فيها من أعباء تحملها الشعب المصري الفترة الماضية.

مصر قدمت تضحيات ضخمة

وأضاف «رفعت» خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر قدّمت تضحيات ضخمة للتتخلص من الإجرام الذي كان موجودا قبل ثورة 30 يونيو، وقدمت 3272 شهيد و12 ألفا و280 مصابا من طلائع أبطال مصر بقوات الجيش والشرطة، فضلا عن المدنيين والخسائر الكبيرة في المباني والكنائس والمساجد.

وتابع أنّ كل التضحيات سالفة الذكر قُدّمت من أجل بناء الوطن المعاصر الذي أصبح له مساحة بين المجتمع الدولي، مؤكدا وجود التنمية في كل مجال.