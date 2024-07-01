عاجل.. موعد أول عطلة رسمية قادمة بعد انتهاء إجازة 30 يونيو.. «مدفوعة الأجر»

كشفت مصادر حكومية مختصة، عن أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد ثورة 30 يونيو، ستكون بمناسبة الاحتفال بذكرى رأس العام الهجري الجديد 1446 والذي يحل يوم الاثنين 8 يوليو الجاري، ليتساءل البعض هل ستكون الإجازة يوم الاثنين أم سترحل إلى يوم الخميس الموافق 11 يوليو.

الاثنين أم الخميس ..موعد إجازة العام الهجري الجديد

وقالت المصادر، إن اتجاه الحكومة منح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بهذه المناسبة سيكون يوم الخميس 11 يوليو 2024، بديلا عن يوم الاثنين الذي يوافق الأول من شهر الله المحرم وفقا للحسابات الفلكية التي كشفت عنها الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية للعام 2024، الصادرة عن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024

أضافت المصادرأن اتجاه الحكومة، لاحتساب موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446، يوم الخميس 11 يوليو المقبل، يعود لسابق قرار وزراي صادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في 2022، بترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها مع أول أو منتصف الاسبوع الى يوم الخميس من نفس الأسبوع، لضمان انتظام عمل المصالح الحكومية طوال ايام الأسبوع ،ما يترتب عليه ضمان تقديم الخدمات للمواطنين، دون أي تعطيل لأي إجراءات .

ترحيل إجازة السنة الهجرية 2024

وأشارت المصادر، إلى أن جميع التقارير الحكومية أكدت أن ترحيل الإجازات الرسمية في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية إلى يوم الخميس مع نهاية نفس الأسبوع، يلقى ارتياحا كبيرا من المواطنين، وذلك لأنهم يرون أنهم يحصلون على ثلاثة أيام إجازة وعطلة رسمية مدفوعة الأجر، إذ يلي يوم الخميس يوما الجمعة والسبت وهما عطلة رسمية في الغالبية العظمي من مصالح ومؤسسات الدولة ومنشآت القطاع الخاص والبنوك.

جدير بالذكر، أن موظفي الدولة والقطاع الخاص على موعد مع إجارة رسمية أخرى، مدفوعة الأجر قبل نهاية شهر يوليو الجاري، وهي إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 1952، والتي يحتفل بها المصريون كل عام في الثالث والعشرين من شهر يوليو.