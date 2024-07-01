«dmc» تحتفي بثورة 30 يونيو.. مروة مرسي: الحدث دليل على قوة وصلابة المصريين

أبرز برنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، ملف أعدته جريدة الوطن والمنشور في عدد اليوم الإثنين، بعنوان «11 عاماً على ثورة 30 يونيو.. الشعب ينتصر على (الفصيل)»، والذي تناول أهمية الثورة التي اندلعت في عام 2013 ونجحت في إسقاط تنظيم الإخوان المؤسس على العنف، ولولاها لكانت مصر محكومة بمكتب إرشاد ولها مرشد عام.

واستضاف البرنامج الكاتبة الصحفية مروة مرسي، رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، للحديث عن هذا الملف، قائلة: «كانت سنة حكم الإخوان لمصر سنة كبيسة وكنا أمام مصير مجهول شابها عدم الوضوح أو الاستقرار.. الناس كانت خايفة.. حتى احنا الفتيات في الشوارع كانت بتخاف.. فيه رعب وخوف من المجهول ومكناش عارفين مصيرنا ايه».

وتابعت: «يوم 30 يونيو يمكن تسميته يوم الإرادة المصرية للحفاظ على الهوية المصرية ونجح المصريون في الحفاظ على هوية بلادهم عندما توحدوا بكلمة واحدة وقضوا على الخوف الذي بداخلهم ونزلوا إلى كافة الشوارع والميادين ليقولوا لا للجماعة الإرهابية ويكونوا خلاص للجماعة إلى الأبد، والحدث دليل على قوة وصلابة المصريين وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي بالأمس في كلمته بهذه المناسبة، أي الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو».