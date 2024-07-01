في ذكرى رحيله.. هل أصيب عزت أبو عوف بسرطان الكبد؟

يوافق اليوم بداية يوليو ذكرى رحيل «البرنس» عزت أبو عوف، الذي ترك إرثًا فنيًا وسيرة خالدة بأعماله سواء في السينما أو الغناء في فرقة الـ«4m» مع شقيقاته الأربعة، ليرحل في 2019 متأثرًا بمرض عانى منه في آخر حياته، تحدث عنها في تصريحات تلفزيونية سابق.

ماذا قال الفنان عزت أبو عوف؟

قبل ثلاث سنوات من رحيله خاصة عام 2016، زادت شائعات إصابة عزت أبو عوف بأمراض خطيرة مثل سرطان المخ، وفي مفارقة عجيبة كانت هذه الفترة التي اكتشف فيها إصابته بانسداد في شريان القلب، وبعدها بأسبوع خضع لعملية جراحية.

كان «أبو عوف» يصور إعلانًا لأحد المستشفيات حينما انتشرت أخبار إصابته بالسرطان، موضحًا: «أنا لا أتابع ما يحدث في العالم الافتراضي والإنترنت، ولما حدثت ضجة اضطريت ادخل لقيتهم قالوا عندي سرطان في المخ، اللي ساعد في كدا اني كنت خاسس وكنت لابس تيشرت أحمر، وطريقة التصوير والإضاءة».

وتابع: «انتشر بقى أخبار إن عندي سرطان في الكبد، أو المخ، زعلت أوي لأن محدش كلمني اتأكد مني ومحطات كبيرة زودت الإشاعة دي، أنا بحس إني بني أدم طيب مبتعمدش أوجع حد أو أذيه، كنت متوقع إنه محدش يوجعني».

مفارقة عجيبة في اكتشاف المرض

بعد الإعلان حدثت المفارقة العجيبة التي تعرف فيها عزت أبو عوف، على مرضه، إذ كان يصور فيلمًا وبدأ يشعر بالتعب، ونصحه أحد الأصدقاء بالسفر إلى بيروت، لأن هناك مستشفى يمكن أن يساعده في تشخيص مرضه.

وأوضح: «أنا عمري ما شكيت، نزلت من الطيارة على المستشفى علطول عملولي تشيك أب كامل وقسطرة استكشافية، كان معايا أخواتي وبنتي بعد القسطر بطلب سيجارة، كأن دلقت عليهم ماية نار، اتحولوا في لحظة، قولت لهم انتوا فاكرين نفسكوا بتكلموا كمسري أنا دكتور، مصدقتش، وقولت محدش يلمسني أنا راجع بلدي وعملت القلب المفتوح هنا في مصر».