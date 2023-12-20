صدفة فتحت أبواب الشهرة لـ محمد فؤاد.. عزت أبو عوف «وش الخير»

اشتهر بين أصدقائه بصوته الحلو، كان يجلس بينهم ويطربهم بالأغاني القديمة، لكنه لم يكن يعلم أن الصدفة ستغير حياته، وفي إحدى الليالي كان يسير وشقيقه وأحد أصدقائه في شارع مهجور بجوار نادي الشمس الرياضي، وفوجئ بتوقف سيارة الراحل عزت أبو عوف تسألهم عن كيفية الخروج للطريق الصحيح.

قصة اكتشاف موهبة محمد فؤاد

لم يمر سؤال عزت أبو عوف مرور الكرام، وإنما فوجئ بقيام عبد العزيز شقيق محمد فؤاد يدخل رأسه داخل سيارة «أبو عوف»، قائلا: «أخويا بيغني كويس أوي نفسي تسمعه وتديله فرصة»، فبادر عزت أبو عوف بإعطاء رقم هاتفه لمحمد فؤاد للحديث معه، قائلا: «يارب صوتك يطلع حلو»، حسبما روت ميرفت أبو عوف شقيقة الفنان الراحل القصة في تصريحات صحفية سابقة.

ووفق «ميرفت»، فلإن محمد فؤاد جاء لشقيقها وغنى له «أمانة عليك»، ليعجب «أبو عوف» بصوته ليفتح له الطريق ويكون سبب شهرته، وفق حديث سابق له: «أنا كنت منبهر جدا وقلت لمحمد أنت ليك مستقبل كويس وأنا معاك وهساعدك».

انضمام محمد فؤاد إلى فرقة «فور إم»

عام 1982، كان شاهدا على بداية انطلاق محمد فؤاد، إذ انضم إلى فرقة الـ«فور إم» التي أسسها الراحل عزت أبو عوف، وغنى معها «سلطان زماني» و«متغربين»، ليشارك بعدها في عدة أفلام أبرزها «إسماعيلية رايح جاي»، عام 1997، الذي دار الفيلم حول الشاب «إبراهيم» الذي يؤدي دوره فؤاد، وهو الفيلم الذي جسد أول لقاء بينهما وفق «أبو عوف»: «كنا بنمثل اللي قولناه والتصرفات والطريقة، نفس اللي حصل بالظبط يوم أول لقاء بينا قدام النادي».

محمد فؤاد مطرب مشهور وملحن وممثل مصري، ولد في 20 ديسمبر 1961، وتحل اليوم ذكرى ميلاده، ولقبه الجمهور بكثير من الألقاب، أبرزها ابن البلد، وصوت مصر، وقدم 19 ألبوم غنائي وأكثر من 8 أفلام سينمائية والكثير من المسلسلات والكليبات.