بتوجيهات رئاسية.. توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة المصاعد بتكنولوجيا أوروبية محليًا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا المصاعد محليًا، وقعت الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل 4 اتفاقيات للتعاون المشترك مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وشركة شندلر العالمية، بشأن شراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضًا من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

شهد التوقع على اتفاقيات التعاون، كلاً من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومايكل دوبلر رئيس إدارة العقود بشركة شندلر حروب العالمية، وستيفن فوستر، الرئيس التنفيذي للمشروعات الكبرى في جنوب أوروبا.

وبموجب الاتفاقيات، ستُقدم شركة شندلر السويسرية العالمية، الخبرة الفنية والإدارة اللازمين وستقوم بتجميع المصاعد وتركيبها أيضا في مختلف المشروعات القومية المستقبلية لوزارة الإسكان.

توطين صناعة المصاعد الكهربائية في مصر

وتتضمن هذه الاتفاقيات، التعاون لتنفيذ برنامج طموح لتوطين التكنولوجيا في مجال تصنيع المصاعد الكهربائية، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالعربية للتصنيع، من خلال شراكة لتنفيذ برنامج لتوطين توريد وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من مشروعات التطوير.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستنفذ «شندلر جروب» العالمية برنامجًا تدريجيًا لتوطين مكونات معينة من المصاعد التي سيتمّ توريدها وتجميعها وتشغيلها في مصر لخدمة المشروعات التي تطلقها وزارة الإسكان.

توجيهات رئاسية

يأتي هذا التعاون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد الكهربائية، بالاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، لتلبية احتياجات مشروعات وزارة الإسكان وكافة المشروعات العمرانية، بمنتجات صناعية متطورة تناسب أهداف وملامح الجمهورية الجديدة.