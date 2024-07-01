«العربية للتصنيع» تدشن مشروعا مصريا سويسريا لتوطين صناعة المصاعد الكهربائية

تُدشّن الهيئة العربية للتصنيع اليوم، باكورة تعاون «مصري - سويسري» مُشترك لتوطين صناعة المصاعد الكهربائية في مصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي في المجالات كافة.

5 اتفاقيات تعاون

ومن المُقرر توقيع 5 اتفاقيات إطارية للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة شركات طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة شركات «شندلر» السويسرية العالمية.

يحضر مراسم التوقيع على الاتفاقيات الإطارية، اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومايكل دوبلر، رئيس إدارة العقود في شندلر جروب العالمية.

ومن المُقرر أن يشهد مراسم توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

توجيهات رئاسية

تأتي الاتفاقيات في إطار خطة متكاملة تسعى الهيئة العربية للتصنيع لتطبيقها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تنفيذ برنامج طموح لتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة المصاعد الكهربائية، بهدف تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم وتطوير قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، والارتقاء بجودة خدمات صيانة المصاعد الكهربائية في جميع أنحاء مصر.

يتضمن الحدث مؤتمرًا إعلاميًا يتم خلاله الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الاتفاقيات الاستراتيجية وخطط التعاون المستقبلية بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى وشندلر جروب العالمية.