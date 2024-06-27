تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 رسميا
كتب:
أميرة فكري
03:21 م | الخميس 27 يونيو 2024
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام، مشيرا إلى أنّ سنوات الدراسة بها 3 سنوات في تخصصات تصنيع وصيانة الطائرات.
تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 والمميزات وشروط التقديم والقبول والمنهج الدراسي، كما يلي.
- الحصول على شهادة مصرية ومطابقة للمعايير الدولية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات ومصانع وشركات الشريك الصناعي.
- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
- توفير الزي المدرسي.
شروط التقديم لمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية
- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام بالمدرسة للعام الدراسي 2023-2024.
- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.
- يتاح التقديم للبنين من القاهرة والجيزة والقليوبية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.
شروط القبول
- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.
- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.