تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 رسميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية هذا العام، مشيرا إلى أنّ سنوات الدراسة بها 3 سنوات في تخصصات تصنيع وصيانة الطائرات.

تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 والمميزات وشروط التقديم والقبول والمنهج الدراسي، كما يلي.

- الحصول على شهادة مصرية ومطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات ومصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم لمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام بالمدرسة للعام الدراسي 2023-2024.

- ألا يقل مجموعه عن 240 درجة.

- يتاح التقديم للبنين من القاهرة والجيزة والقليوبية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.