رئيس «العربية للتصنيع»: السيسي وجه بتوطين تكنولوجيا صناعة المصاعد الكهربائية

وصف اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الاتفاقات الأربعة التي توقعها الهيئة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة شندلر السويسرية العالمية بتوطين صناعة المصاعد الكهربائية محليًا، بأنها فخر وإنجاز جديد للصناعة المصرية، مؤكدًا أنّ هذا التعاون يؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة التطور العالمي ونقل التكنولوجيات الحديثة.

تصنيع المصاعد الكهربائية

وأضاف رئيس «العربية للتصنيع»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد قبل قليل، على هامش توقيع اتفاقيات التعاون الأربعة، أنّ «الهيئة» تعتز بهذا الحدث، وأنه تتويج لجهود وآفاق جديدة من التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة شندلر جروب، العالمية الرائدة في تصنيع المصاعد الكهربائية.

وأردف: «يأتي هذا التعاون ضمن خطة متكاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تنفيذ برنامج طموح لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات في مجال صناعة المصاعد الكهربائية، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الوطنية وجذب الاستثمارات المشتركة مع الخبرات العالمية في هذا المجال».

توطين الصناعة الوطنية

وأكد أن هذا الإنجاز يُعد أملًا جديدًا تتطلع فيه الهيئة العربية للتصنيع، لمستقبل مشرق للصناعة الوطنية، كما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، ونيل ثقة كبار المستثمرين في كفاءة مؤسساتنا الوطنية العملاقة، إذ تمثل الهيئة العربية للتصنيع صرحا صناعيا عملاقا، والظهير الصناعي للدولة المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية المختلفة برؤية علمية تستهدف التحديث والتطور التكنولوجي تحقيقًا الأهداف الجمهورية الجديدة ، واستراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشراكة مع كبري المؤسسات والشركات المحلية والدولية.