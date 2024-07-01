لطلاب الإعدادية.. اعرف أوراق التقديم للصف الأول الثانوي في الدقهلية

يستعد طلاب الشهادة الاعدادية من أجل التقديم في مدارس الثانوية من خلال عمل الاستمارة الإلكترونية للتقديم للصف الأول الثانوي 2024، وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الأوراق المطلوبة للتقديم.

أوراق التقديم في الصف الأول الثانوي بالدقهلية

ويستعرض التقرير أهم الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في الصف الأول الثانوي 2024 في الدقهلية، وهي:

- الاستمارة الإلكترونية وبها اسم المدرسة واللغة الثانية.

- ملف التقديم

- أصل شهادة الإعدادية 2024 ملصق عليها طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات، ومختوم بختم الشعار للمدرسة الإعدادية ومنها ثلاث صور.

- 3 صور لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- شهادة ميلاد إلكترونية و3 صور

- 6 صور شخصية للطالب حديثة خلفية بيضاء مطبوع عليها الاسم بالكامل.

- واحد طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.

- 2 طابع مهن تعليمية.

- أصل إيصال المصروفات للصفوف الأولى و3 صور منه.

حالات الإعفاء من المصروفات بالدقهلية

في حالة الإعفاء من المصروفات يتم إرفاق سند الإعفاء كالتالي:

الطلاب الأيتام يتم تقديم صورة شهادة وفاة الأب وإقرار الوصايا على الطالب للأم.

الأم المطلقة يتم تقديم صورة قسيمة الطلاق والولاية التعليمية من المحكمة

أبناء تكافل وكرامة يتم إحضار خطاب من الشؤون الاجتماعية يفيد باستحقاق الأب أو الأم لتكافل وكرامة، عليه ختم الشعار وصورة فيزا الصرف.

أبناء المعاقين يتم إحضار صورة من كارت الخدمات المتكامله للأب أو الأم.

فى حالة أبناء العاملين بالتربية والتعليم يتم إحضار خطاب يفيد بأن الأب أو الأم على رأس العمل ومثبت به اسم الطالب ورقمه القومى مثل الخطاب المرفق بهذا الإعلان.

فى حالة الطلاب أصحاب البحوث الاجتماعيه يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير مدرسة أحمد لطفى لعمل بحث اجتماعى لتجديد البحث.