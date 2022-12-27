تنبيه عاجل من «التعليم» حول استمارات الشهادة الإعدادية و«أولي وثانية» ثانوي

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

التنبيه على الطلاب بتسجيل استمارات الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لجميع الطلاب، وطالبت بالتنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم الامتحان ومراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية للطلاب.

انتهاء كافة أعمال التدقيق والمراجعة لبيانات الطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، التنبيه على المدارس الإعدادية والثانوية التابعة للمديريات بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي وذلك من خلال هذا الرابط.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالموافاة بانتهاء كافة أعمال التدقيق والمراجعة لبيانات الطلاب بالشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي، تمهيداً لبدء إجراءات امتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023.