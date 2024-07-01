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مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: تأكيد توصيات المرحلة الأولى ضمن برنامج الحكومة الجديدة «أمر مبشر»

كتب:

يسرا البسيوني
12:00 م | الإثنين 01 يوليو 2024
الدكتورة ريهام الشبراوي

الدكتورة ريهام الشبراوي

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الإعلان عن تقدم الحكومة الجديدة بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، دليل دامغ على حجم التأثير الذي يحظى به الحوار الوطني، وأن كل النقاشات التي تضافرت فيها جهود الخبراء والمواطنين ستكون محل ترجمة وتنفيذ في أرض الواقع الفعلي قريبا.

روشتة حلول للتحديات

وأضافت في تصريح لـ«الوطن» أن تأكيد توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، مسألة مبشرة للغاية، وتشجع على مزيد من جولات الحوار الوطني في التوصل إلى روشتة حلول للتحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي، إذ سبق وجرى وضع العديد من الحلول في كل المحاور المهمة الخاصة بالحوار الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

تنشيط المشهد السياسي 

وأشارت إلى أن اهتمام الحكومة الجديدة بالحوار الوطني وتوصياته تجعلنا في حالة تفاؤل وحماس بشأن إحراز تقدم في نواحي متعلقة بمعيشة المواطنين مباشرة وأحوالهم الاقتصادية، وتطوير وتنشيط المشهد السياسي بخلاف سد العديد من الثغرات المجتمعية والمتطلبات الأسرية، وفقا للتوصيات المهمة للحوار الوطني في جولاته السابقة.

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بقلم يسرا البسيوني