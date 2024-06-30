«الكشكي»: هناك آمال كبيرة من مجلس أمناء الحوار الوطني معلقة على الحكومة الجديدة

ثمّن الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إعلان مصدر حكومي مسؤول عن عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

آمال كبيرة معلقة على الحكومة الجديدة

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك آمالا كبيرة من قبل مجلس أمناء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة في تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض.

وأضاف «الكشكي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا ما يأمله القائمون على الحوار وينتظره المواطن من الحكومة الجديدة، لاسيما أن التوصيات تناولت العديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة الثلاث للمحاور «السياسي والاقتصادي والمجتمعي».

التواصل بين مجلس الوزراء وإدارة الحوار الوطني

وأضاف أن اللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء وبين إدارة الحوار الوطني جاهزة لمزيد من التواصل والنقاش حول أولوية القضايا المنتظر تفعيلها، كما أن الشيء المبشر والذي يدعو للتفاءل أكثر أن ثقة مؤسسات الدولة في الحوار تمتد إلى الحكومة الجديدة التي أكدت مصادر أن برنامجها سيتضمن تنفيذ التوصيات.