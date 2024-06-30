حزب «المصريين»: الحكومة الجديدة مُطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

قال المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن المصري وما يحدث من مستجدات داخل الشارع المصري يُشكل بدوره صعوبة بالغة وتحديات جسام أمام الحكومة الجديدة المُنتظر تشكيلها خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الوزراء الجدد المُنتظر تكليفهم بالمسؤولية يتطلب أن يكونوا على قدر كبير من الكفاءة والخبرة واتباع سياسات واضحة تتوافق مع معطيات المرحلة من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة مختصة.

وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، أنه يتطلب من الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على تنفيذ التكليفات الصادرة لها في شتى المجالات؛ لأن عليها عبء مواصلة ما تم في الملفات المختلفة مع رغبة وآمال من الجميع أن يكون هناك تطويرًا يُناسب المرحلة نحو استمرار الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أنه لا يخفى على أحد أن الوطن يمر بمرحلة عصيبة وتحديات كبيرة في عدد من الملفات؛ لا سيما في ظل حالة من الاضطراب الإقليمي والدولي، ونأمل جميعًا في قدرة تلك الحكومة الجديدة على إنجاز ما يُوكل إليها بما يتناسب مع آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

وتابع أن المهمة الثقيلة المُلقاة على عاتق الحكومة الجديدة في العديد من الملفات الشائكة تحتاج من الجميع الدعم والمساندة ودعم خطة القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وكذلك التحديات الاقتصادية التي تحتاج إلى آليات جديدة لمواجهة التضخم.

رؤية مصر 2030

وطالب الحكومة الجديدة بسرعة العمل على تنفيذ ما يدعم رؤية مصر 2030، ويضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم خطة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، ورفع شعار حياة كريمة للجميع، كما طالب الحكومة الجديدة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني، لا سيما في ظل حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية الحوار الوطني وضمان استيعابه وتنفيذ توصياته ومخرجاته.

توصيات الحوار الوطني

وأشار إلى ضرورة وضع أجندة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطني وبصورة واضحة ومحددة ومرتبة، حتى نشعر بالإنجاز، ونحتاج إلى ترتيب الأولويات فيما يتعلق بهذه التوصيات، حتى يكون هناك مردودًا سياسيًا يشعر به الجميع.