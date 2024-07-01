«الزراعة» تجري تحليلا لصفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية لنبات الكسافا

أصدر مركز بحوث الصحراء تقريرًا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية، وكذلك القوافل البيطرية في مناطق عمله وتضمن التقرير زيارة وزير الزراعة للمركز لمتابعة سير العمل.

مواجهة التحديات المستحدثة

وأكد المركز أن البحوث التطبيقية هي الحل لزيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات المستحدثة، وطرح وزير الزراعة على الباحثين القضايا المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة، والتي وجه بها الرئيس السيسي مثل التوسع في استخدام أساليب الري الحديث، والميكنة الزراعية، واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للاجهادات البيئية والجفاف والحرارة، كذلك الأمصال واللقاحات البيطرية، واستنباط أصناف جديدة من التقاوي وسلالات مواشي تتلائم مع البيئات الصحراوية.

وافتتح وزير الزراعة معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، ويضم المعمل أحدث الأجهزة لعينات المياه والتربة وعينات الأغشية المستخدمة في تحلية المياه، وجهاز قياس النظائر المستقرة لتحديد عمر المياه في الخزان الجوفي، ومعرفة أي مصدر تلوث للمياه الجوفية، وجهاز قياس مساحة السطح للمواد النانوية.

كما جرى بحث سبل التعاون بين بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وهدف اللقاء إلى مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدوله للتنميه المستدامة.

واجتمع وزير الزراعة مع الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا حيث وجه بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

توزيع التقاوى على المزارعين بالمجان

وأشار المركز إلى تنظيم قوافل إرشادية بشمال سيناء لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الأراضي الصحراوية، في إطار مبادرة حياة كريمة، إذ جرى عمل عدد 35 حقلا إرشاديا تعليميا في هذه المناطق، وتوزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته، كما جرى توزيع 3 آلاف شتلة أكاسيا التي تعد مصدر حماية وغذاء للعديد من الكائنات الحية.

ولفت المركز إلى تخريج أول دفعه من مدارس المزارعين الحقلية بجنوب سيناء للإنتاج النباتي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء.