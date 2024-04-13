«الزراعة» تتابع إعداد التقاوي للموسم الصيفي وتصدر 11 موافقة استيرادية

أكدت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، متابعة حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات، خاصة القطن والقمح والذرة الشامية وعباد الشمس، وكذلك متابعة محطات إعداد وغربلة التقاوي في كل المحافظات خلال فترة الإجازات والأعياد.

وأشار الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إلى تكثيف المرور والمتابعة على جميع محطات إعداد التقاوي على مستوى الجمهورية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام سير العمل على الفور، والمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوى الإكثار للجهات الحكومية والشركات والقمح والقطن والذرة الشامية وعباد الشمس، ومتابعة محطات اعداد التقاوي ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس بالمحافظات.

انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوي

وأضاف «عصام»، أنه تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظات على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة في مواقع العمل المختلفة، إضافة إلى تنفيذ تكليفات الوزير للجنة تقاوي الحاصلات الزراعية القيام بالدور المنوط بها، وهو انتظام حركة إصدار الموافقات التصديرية والاستيرادية للتقاوي، حيث تتعلق بمصالح شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي وانعكاسه المباشر على مصالح المزارعين لتلبية احتياجاتهم الزراعية، فضلًا عن الأهمية التصديرية للتقاوي والتي تعود بالنفع على الاقتصاد.

إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي

وأشار عصام إلى إصدار 11 موافقة تصديرية للتقاوي، تشمل ما يلى:

- محاصيل حقلية، بكمية 80 كجم تقاوى أرز الى دولة النيجر، لأغراض البحث العلمي بالمزارع المصرية الأفريقية المشتركة.

- الخضر، بكمية 500 كجم تقاوي بنجر مائدة إلى المملكة العربية السعودية.

- نباتات الزينة، بكمية 14 ألفا و472 شتلة، منها 58 صنفا إلى السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق.

- الفاكهة، بكمية 7 آلاف و770 شتلة (برتقال، وتفاح، وتين، وعنب، ومانجو، وموز) إلى السعودية ولبنان.

صدور 27 موافقة استيرادية

وأشار «عصام» إلى إصدار 27 موافقة استيرادية للتقاوي، تشمل ما يلى:

- محاصيل حقلية، بكمية 52 طنا، و246 كجم تقاوي (أذرة سكرية، وأذرة شامية، وبرسيم حجازي، وبنجر السكر).

- الخضر، بكمية 12 طنا، و873 كجم تقاوي، و27 مليون و393 ألف و545 بذرة، و3000 شتلة (11 نوعا).

- نباتات زينة، بكمية 43 ألفا و500 شتلة وبصلة (49 صنفا).

- الفاكهة، بكمية 10 آلاف و300 شتلة توت، ونخيل بلح.