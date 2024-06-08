«القصير» يوجه بإجراء تحليل صفات الجودة لزراعة نبات الكسافا

اجتمع اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الفريق البحثي لتجربة زراعة نبات الكسافا بحضور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة، وخلال الاجتماع تم استعراض أهم النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من ناحية ملائمة المناخ والتربة والاحتياجات المائية لنمو نبات الكسافا، وذلك للحصول على محصول اقتصادي من الدرنات والمنتجات الثانوية الأخرى.

إجراء تحليل صفات الجودة

ووجّه القصير، بإجراء تحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية والزراعية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بالباحثين في مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وجّه بالاهتمام بالبحوث التطبيقية لأنها الحل لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وكمية المياه، وكلف بالعمل على استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة أو لإنتاج محاصيل ذات جدوى عالية مطلوبة للتصدير.