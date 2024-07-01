وكيل الأزهر يفتتح لجنة المصالحات والمكتبة العامة في المنوفية

افتتح الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، لجنة الفتوى للمصالحات والمكتبة العامة للمعرص الدائم للكتاب داخل منطقة المنوفية الأزهرية في مدينة شبين الكوم، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن درويش رئيس المنطقة.

افتتاح لجنة الفتوى للمصالحات والمكتبة العامة

وقال «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وكيل الأزهر الشريف جاء في الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم لافتتاح لجنة الفتوى الخاصة للمصالحات، بالإضافة إلى المكتبة العامة للمعرض الدائم للكتاب، والتي جرى إنشاؤها خلال الفترة الماضية من أجل استفادة المعلمين والطلاب منها.

امتحانات الثانوية الأزهرية

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية جارية الان في معاهد محافظة المنوفية، حيث أدى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري امتحان مادة البلاغة في تمام الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتان دون وجود مخالفات أو عوائق خلال أداء الامتحان.