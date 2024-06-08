وكيل الأزهر يتفقد لجان اللغة الإنجليزية بمصر الجديدة ويشيد بالتزام الطلاب

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023/2024 بمحافظة القاهرة، بمعاهد مصر الجديدة بنين وفتيات؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد

واطمأن وكيل الأزهر خلال تفقده على طلاب القسم العلمي، الذين أدوا امتحان اليوم في مادة اللغة الإنجليزية، كما تفقد أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد.

ووجه وكيل الأزهر بتوزيع المياه الباردة بشكل دائم على الطلاب خلال أداء الامتحانات، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، كما حرص على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة وخلوها من الغموض، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد والاجتهاد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.

ودعم وكيل الأزهر الطلاب قائلا: «أنتم أبناء الأزهر بناة المستقبل وأمل مصر، وما رأيته اليوم في اللجان يبشر بمستقبل مضيء، كما أشاد فضيلته بالتزام المراقبين ورؤساء اللجان، وبجهدهم والتزامهم بتنفيذ التعليمات الواردة اليهم بدقة».

جدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفا و319 طالبا، و27 ألفا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفا و169 طالبا، و36 ألفا و977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156 ألفا و392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.