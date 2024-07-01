منطقة المنوفية الأزهرية: انتهاء امتحان البلاغة للثانوية دون شكاوى أو مخالفات

قال الدكتور حسن درويش رئيس منطقة المنوفية الأزهرية، إن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مرت اليوم دون شكاوى أو مخالفات، حيث توافد طلاب الشعبة العلمية على امتحان مادة البلاغة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة لمدة ساعتين.

لا شكاوى من الامتحان

وتابع «درويش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات الرئيسية الموجودة في منطقة المنوفية الأزهرية بمدينة شبين الكوم لم تتلقى شكاوى أو مخالفات على مدار اليوم، موجهًا مديري الإدارات في المراكز بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية على أرض الواقع في المعاهد لتذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب.

امتحانات الثانوية الأزهرية

يذكر أن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بمعدل 3 أيام للشعبة العلمية ومثلهم للشعبة الأدبية، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الاثنين الموافق 15 يوليو المقبل لتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي.