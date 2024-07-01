أماكن بيع الأدوات المنزلية في القاهرة والجيزة.. أسعار مناسبة وجودة مميزة

تحفل محافظة القاهرة الكبرى بالكثير من الأسواق الشعبية التي تشتهر ببيع الأدوات المنزلية والمفروشات واكسسورات المطابخ والديكورات، بأسعار مختلفة تناسب جميع الأسر المصرية، سواء التي تعيد تأسيس منزلها، أو المقبلين على الزواج.

أماكن بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في القاهرة والجيزة

ومحافظة القاهرة الكبرى يوجد بها الكثير من المناطق الشهيرة التي تبيع الأدوات المنزلية والمفروشات والأدوات الخاصة بالمطابخ بأسعار مخفضة عن أسعارها في المولات والهايبرات والمحلات الكبرى، وترصد السطور التالية المناطق والأسواق التجارية الخاصة ببيع الأدوات والمفروشات المنزلية وجميع تجهيزات العرائس بأسعار مخفضة في القاهرة والجيزة.

- سوق الثلاثاء بمنطقة الأزهر، بوسط القاهرة.

- وكالة البلح، على كورنيش النيل بوسط القاهرة.

- سوق وشارع الغورية، حي الجمالية.

- سوق غزة الزاوية الحمراء.

- شارع الأزهر بوسط القاهرة.

- سوق الجمعة، قرب مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة القديمة، موعده كل يوم جمعة.

- سوق الموسكي، وسط البلد.

- سوق الجيزة، بجوار جامعة القاهرة.

- سوق كرداسة، بالهرم.