تخفيضات 70% على أسعار الأدوات المنزلية في الأوكازيون الشتوي.. اعرف الأماكن

تشهد الأسواق الشهيرة لبيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية حالة إقبال كبير مع بداية الأوكازيون الشتوي 2024، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد كبير من المحال التجارية الخاصة بالأدوات المنزلية قد شاركت في الأوكازيون إذ تصل التخفيضات لـ70%.

أشهر أسواق بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في الأوكازيون

وتعتبر محال الأدوات المنزلية عامل جذب هام لملايين المواطنين، سواء الراغبين في تجديد الأدوات المنزلية المختلفة او بالنسبة للعرائس المقبلين على الزواج، حيث أن انخفاض أسعار هذه السلع في الأوكازيون بنسبة 70%، تمثل عامل جذب كبير، خاصة أنّها تحتوي أيضًا على جميع مستلزمات الديكور.

- سوق الثلاثاء بمنطقة الأزهر بوسط القاهرة.

- وكالة البلح بجوار أبراج نايل سيتي بوسط القاهرة.

- سوق وشارع الغورية بحي الجمالية.

- سوق غزة بمنطقة الزاوية الحمراء.

- سوق درب البرابرة بوسط القاهرة.

- شارع الأزهر، بمنطقة الأزهر بوسط القاهرة.

- سوق الجمعة، قرب مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة القديمة.

- سوق الموسكي بوسط البلد.

- سوق الجيزة بميدان الجيزة.

- سوق كرداسة بالهرم.

- سوق أبو النمرس بالجيزة.

- شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة.

- حارة اليهود بوسط القاهرة.

عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي

وأشارت وزارة التموين أنَّه من المتوقع أن يصل عدد المحال التجارية المشاركة الأوكازيون إلى 4 ألاف جنيه، وهى محالات تجارية للملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والأحذية.