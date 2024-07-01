Inside Out 2 أول فيلم يحقق مليار دولار بشباك التذاكر في 2024

نجح فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 في أن يكون أول فيلم لهذا العام يصل إلى مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بعد 19 يومًا من الإصدار، حقق الجزء الثاني من الرسوم المتحركة إيرادات بلغت 469.3 مليون دولار في أمريكا الشمالية و545.5 مليون دولار على المستوى الدولي؛ ليصل إجمالي الإيرادات العالمية إلى 1.015 مليار دولار.

اصبح فيلم Inside Out 2 واحد من 11 فيلم رسوم متحركة تنضم إلى نادي المليار دولار، ولكنه أسرع إصدار رسوم متحركة يحقق ذلك الرقم، وفقا لموقع «فارايتي».

فيلم Inside Out 2 يحتفظ بصدارة شباك التذاكر 3 أسابيع متتالية

عندما افتتح فيلم Inside Out 2 في دور العرض في 14 يونيو، حطم الفيلم التوقعات بإيرادات بلغت 151 مليون دولار محليًا، وكان أول فيلم منذ فيلم «باربي» في يوليو الماضي (162 مليون دولار) يتجاوز 100 مليون دولار، منذ ذلك الحين، احتفظ فيلم الرسوم المتحركة بالمركز الأول في قوائم شباك التذاكر لثلاث عطلات نهاية أسبوع متتالية وأصبح الفيلم الأكثر ربحًا محليًا وعالميًا لعام 2024.

تفاصيل فيلم Inside Out 2

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.