فيلم Inside Out 2 يحقق 334 مليون دولار إيرادات خلال 4 أيام عرض

يواصل فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 صعوده غير المسبوق في شباك التذاكر العالمي لليوم الرابع على التوالي، ويحتفظ الفيلم بصدارة الإيرادات في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية محققا 22.4 مليون دولار، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

وبلغ الإجمالي العالمي الذي حققه فيلم Inside Out 2 إلى 334 مليون دولار، وذلك بعدما حقق في دور العرض المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 176.6 مليون دولار، بالإضافة إلى 157.4 مليون دولار في السينمات الخارجية، ليصبح خلال الأيام الأربعة الأولى في شباك التذاكر المركز الخامس بقائمة الأفلام الأعلى إيرادات في 2024 حتى الآن.

Inside Out 2 يتفوق على الجزء الأول في شباك التذاكر

الفيلم هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير Inside Out والذي حصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة في عام 2016، الفيلم مناسب للمشاهدة العائلية والأطفال خلال فترة إجازات الصيف، خاصة مع توفير نسخة مدبلجة باللهجة المصرية يصوت الفنانة مريم الخشت وذلك بجانب النسخة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحا يفوق الجزء الأول الذي حقق 90 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأول لعرضه، قبل أن يصل إجمالي إيراداته إلى 858 مليون دولار على مستوى العالم، بينما تشير مؤشرات شباك التذاكر أنّ الجزء الثاني سوف يتخطى الـ100 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.