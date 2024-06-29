رسميا.. فيلم Inside Out 2 يحقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر لعام 2024

للأسبوع الثاني على التوالي نجح فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 في تصدر قائمة الإيرادات، وحقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر حول العالم، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات عالميًا خلال 2024، بعد تحقيق 863 مليون دولار خلال أسبوعين فقط، واقترب من أن يكون أول فيلم يتجاوز المليار دولار في 2024.

وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات بلغت 411.9 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، أما على مستوى السينمات الخارجية في العالم فحقق الفيلم 451.3 مليون دولار، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.

Inside Out 2 يزيح Dune: Part Two من صدارة إيرادات 2024

وفي أسبوعه الثاني من السينمات نجح في أن يزيح فيلم Dune: Part Two من المركز الأول لقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2024، والذي حقق إيرادات بلغت 711 مليون دولار، منذ طرحه في مارس الماضي بالسينمات حول العالم.