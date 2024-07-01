أحضان وبكاء.. لحظة لقاء أسير من غزة بأطفاله بعد الإفراج عنه (فيديو)

أفرجت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن 54 معتقلًا فلسطينيًا من غزة، بينهم الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، ورصدت الكاميرات لحظة الإفراج عن الأسرى.

فيديو لحظة لقاء الأسير المفرج عنه بأطفاله

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية مقاطع فيديو للأسرى المحررين، ومنهم «أبو عطية» بحسب ما كانت عائلته تناديه في الفيديو. ويظهر الأسير المحرر وهو يبكي وأطفاله ويحتضنون بعضهم البعض فور خروجه من معتقلات الاحتلال وسط أفراد من عائلته.

شاهد لحظة لقاء أسير من غزة بأطفاله وعائلته بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال. pic.twitter.com/GyLahAn5xV — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 1, 2024

ماذا طلب الأسير المحرر من المصورين؟

واكتفى الأسير المحرر بطلب من المصورين وهو: «ادعوا لكل الأسرى في سجون الاحتلال؛ لأنهم يحتاجون دعاءكم يا شباب».