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أحضان وبكاء.. لحظة لقاء أسير من غزة بأطفاله بعد الإفراج عنه (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
12:37 م | الإثنين 01 يوليو 2024
الإفراج عن أسير من غزة

الإفراج عن أسير من غزة

أفرجت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن 54 معتقلًا فلسطينيًا من غزة، بينهم الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي، ورصدت الكاميرات لحظة الإفراج عن الأسرى.

فيديو لحظة لقاء الأسير المفرج عنه بأطفاله

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية مقاطع فيديو للأسرى المحررين، ومنهم «أبو عطية» بحسب ما كانت عائلته تناديه في الفيديو. ويظهر الأسير المحرر وهو يبكي وأطفاله ويحتضنون بعضهم البعض فور خروجه من معتقلات الاحتلال وسط أفراد من عائلته.

 

ماذا طلب الأسير المحرر من المصورين؟

واكتفى الأسير المحرر بطلب من المصورين وهو: «ادعوا لكل الأسرى في سجون الاحتلال؛ لأنهم يحتاجون دعاءكم يا شباب».

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بقلم ماريان سعيد