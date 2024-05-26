أسرى جدد في قبضة حماس.. ماذا حدث للجنود الإسرائيليين خلال «معركة النفق» بغزة؟

مع مرور أكثر من 230 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت الفصائل الفلسطينية عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين فيما عرف بـ«معركة النفق» شمال قطاع غزة، وسط نفي إسرائيلي.

بيان للفصائل الفلسطينية

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا، بحسب «تليفزيون فلسطين»، توضح فيه أنها استطاعت أسر عدد جديد من الجنود الإسرائيليين عقب الاستدراج إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وتمت العملية عصر أمس السبت.

وكشفت الفصائل عن تراجعها بعد تفجير النفق عقب إسقاط جميع أفراج القوة الإسرائيلية وسط جرحى وقتلى وتم الاستيلاء على معداتهم العسكرية، وسط «درس تلقنه الفصائل للجيش الإسرائيلي» و«فشل إسرائيلي مستمر» بحسب البيان.

تعليق إسرائيل ونفي الواقعة

بدوره، خرج سريعا المتحدث باسم جيش الاحتلال، نافيا أسر جنود إسرائيليين، قائلاً في بيان له: «يوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا وجود لأي واقعة اختطف خلالها جند»، في الوقت الذي أوضحت القناة الـ13 الإسرائيليين عن مسؤولين إسرائيليين، أن إسرائيل مستعدة لبحث وقف إطلاق النار بغزة ضمن المفاوضات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على النفي بفيديو يعرض متعلقات جنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.