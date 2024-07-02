«معلومات الوزراء»: مصر من الدول الرائدة بمجال الهيدروجين الأخضر خلال 2021- 2023

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023، بلغت 16%، مشيرًا إلى أنّ مصر كانت ضمن أعلى الدول استقطابا للاستثمارات الصينية وإحدى الدول الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة 2021- 2023.

مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر

ولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنَّ مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، كالتالي:

- مصر: 215.5 مليار دولار.

- موريتانيا: 68 مليار دولار.

- المغرب: 38.2 مليار دولار.

- جنوب أفريقيا: 14.3 مليار دولار.

- نامبيا: 9.2 مليار دولار.

- موزمبيق: 4.6 مليار دولار.

- جيبوتي: 4.6 مليار دولار.

- كينيا: 4.6 مليار دولار.

- نيجيريا: 4.6 مليار دولار.

وأشار المركز إلى أنَّ أعلى 10 دول خارجية استثمارًا في المنطقة خلال عام 2023 جاءت كالتالي:

أعلى 10 دول خارجية استثمارًا في المنطقة خلال 2023

- الصين: 42.1 مليار دولار.

- المملكة المتحدة: 24.8 مليار دولار.

- هونج كونج: 19.9 مليار دولار.

- أمريكا: 16.9 مليار دولار.

- أيرلنديا: 12.8 مليار دولار.

- الهند: 7.7 مليار دولار.

- فرنسا: 7.4 مليار دولار.

- ألمانيا: 4.6 مليار دولار.

- إيطاليا: 4.1 مليار دولار.

- كندا: 3.5 مليار دولار.

أبرز اتجاهات الاستثمار العالمي بالشرق الأوسط وافريقيا في 2023

- 16% حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023.

- 19% ارتفاعا في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.

- 111% زيادة في الاستثمار الرأسمالي بالمنطقة بين عامي 2019 و2023.

- مصر ضمن أعلى الدول استقطابا للاستثمارات الصينية في 2023 (8.3 مليار دولار).