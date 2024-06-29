بعد توقيع «الوزراء» اتفاقية لإنتاجه.. كل ما تريد معرفته عن الهيدروجين الأخضر

خلال الساعات الماضية، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة بين صندوق مصر السيادي وشركات أوراسكوم للإنشاءات، وسكاتك النرويجية، وفيرتيجلوب، حيث يهدف هذا المشروع إلى إنتاج حوالي 13 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر، الذي يتم تحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة.

معلومات عن الهيدروجين الأخضر

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن الهيدروجين الأخضر وفقا لما ذكره الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

هو عنصر مهم في جهود إزالة الكربون، كونه مادة متعددة الاستخدام وقادرة على تخزين الطاقة الكيميائية ومتوافقة أيضا مع البيئة.

ويمكنه أن يحل محل الفحم والغاز كمواد وسيطة في صناعة الصلب.

أحد البدائل للطاقات الواعدة في مجال الطاقة المتجددة ولا يحتوي على انبعاثات.

الهيدروجين الأخضر هو الخيار الأكثر استدامة ونظافة.

يعد مفتاحا لتحقيق الاسـتدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ.

الهيدروجين الأخضر يكون ناتج عن استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة مثل الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدرومائية.

أهمية الهيدروجين الأخضر

ويكون الوقود الهيدروجيني وهي عملية كيماوية، تخضع لها الهيدروكربونات الطبيعية الموجودة في أنواع من الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، موضحا أنه يهدف لإنتاج غاز «الاصطناع»، حيث يعد الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة هما مستقبل العالم، كما أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف المهم في محور التنمية.

ويذكر أنه سبق أن جرى تشغيل المرحلة التجريبية من المشروع بنجاح، خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022.