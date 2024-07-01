«الأمن العام»: القبض على 4 هاربين من السجن في 3 محافظات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم، سبق اتهامه فى 15 قضية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا، بإجمالي مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.

كما ضبط عاطل - مقيم بمحافظة أسوان مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات في إحدى القضايا، وبحوزته فرد محلي الصنع بمحل اختبائه بمحافظة أسوان، وألقي القبض على عاطل بأسوان محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية سلاح ومخدرات، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزته فرد محلى" بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

وفي المنيا ألقي القبض على عامل سبق اتهامه في 4 قضايا، ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة في 9 قضايا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بمحل اختبائه بمحافظة المنيا، واتُخذت الإجراءات القانونية.