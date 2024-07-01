رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأمن العام»: القبض على 4 هاربين من السجن في 3 محافظات

كتب:

محمد بركات
01:02 م | الإثنين 01 يوليو 2024
الشرطة

الشرطة

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم، سبق اتهامه فى 15 قضية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا، بإجمالي مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.

كما ضبط عاطل - مقيم بمحافظة أسوان مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات في إحدى القضايا، وبحوزته فرد محلي الصنع بمحل اختبائه بمحافظة أسوان، وألقي القبض على عاطل بأسوان محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية سلاح ومخدرات، سبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزته فرد محلى" بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

وفي المنيا ألقي القبض على عامل سبق اتهامه في 4 قضايا، ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة في 9 قضايا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بمحل اختبائه بمحافظة المنيا، واتُخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

القبض على عنصر إجرامي بالقاهرة بتهمة غسل 60 مليون جنيه

القبض على عنصرين إجراميين متهمين بغسيل 40 مليون جنيه في القاهرة

القبض على 11 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

القبض على زوجين بتهمة غسل 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الفيوم
بقلم محمد بركات