القبض على عنصر إجرامي بالقاهرة بتهمة غسل 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه.