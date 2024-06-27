القبض على عنصر إجرامي بالقاهرة بتهمة غسل 60 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
02:16 م | الخميس 27 يونيو 2024
صورة أرشيفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه.