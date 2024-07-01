محافظ المنوفية يعلن مواعيد فتح وغلق المحال والورش

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم؛ بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية، في إطار تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء، بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

مواعيد غلق وفتح المحال التجارية

وأوضح محافظ المنوفية، أنّ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية سيُنفذ بدءًا من اليوم 1 يوليو وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، إذ ستفتح المحال يوميًا في تمام الساعة السابعة صباحًا، على أنّ يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويجري زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال في الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يوميًا اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويزيد التوقيت في يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

وأشار إلى أنّ القرار يشمل مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي و توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة الواحدة صباحا، ونوه إلى أن مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

الأماكن المستثناة من الغلق

وأكد أنه يستثنى من المواعيد الواردة بالقرار، محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بضرورة التواجد الميداني وتطبيق المواعيد الجديدة للغلق، موجهًا بتكثيف شن الحملات المفاجئة على المحلات والمولات التجارية والورش كافة للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.