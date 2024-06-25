«التنمية المحلية»: استثناء الصيدليات والماركت من مواعيد غلق المحال الجديدة

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة بصدد تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة بداية من أول يوليو المقبل، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية في تمام الساعة 10 مساء، بداية من الاثنين المقبل.

تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة

أضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

أشار إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم، مؤكّدًا أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية.