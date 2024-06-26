النائب محمد عزت القاضي: غلق المحال التجارية 10 مساء يرشد استهلاك الكهرباء

أشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية في الـ10 مساء، مؤكدا أن هذا القرار يرشد استهلاك الكهرباء، ويعد أفضل الخيارات لتخفيف أحمال الكهرباء.

تنظم مواعيد غلق المحلات بجميع الدول

وأوضح القاضي، في بيان، أن دول العالم نظمت منذ القدم عملية فتح وغلق المحلات كنوع من تنظيم التجارة وحركة البيع والشراء، لما له من مردود اقتصادي في توفير الطاقة، التي أصبحت مشكلة تعاني منها الدول أجمع وليس الدولة المصرية فقط.

القرار يراعي احتياجات المواطنين

وأكد النائب، أن قرار غلق المحلات التجارية الـ10 مساءا له إيجابيات كثيرة، أبرزها أنه يخفف الأحمال ليس هذا فحسب، بل أنه راعى استمرار فتح البقالات لغاية الساعة الوحدة، وهو الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين لشراء احتياجاتهم، مشيرا إلى أن قرار غلق المحال يعتبر أحد الإجراءات التي تتخذها بعض الدول للحد من استهلاك الكهرباء، ومن المهم أنه أخذ في الاعتبار الأماكن السياحية، التي تجتذب سياحا أجانب، لعدم التأثير بالسلب على السياحة، التي تعتبر من أهم الأدوات الجاذبة للعملة الصعبة.