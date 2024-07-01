تفاصيل منح الدرجات الكاملة لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي بعد شكاوى الفيزياء

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح الدرجات الكاملة لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي، بعد شكاوى امتحان الفيزياء والذي أداها الطلاب يوم السبت الماضي، وذلك بعد تقرير اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، ولتحقيق مبدأ الشفافية.

الدرجات الكاملة للطلاب بعد شكاوى الفيزياء

وكشف تقرير اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة منح الطلاب الدرجات الكاملة وتحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين:

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 6 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال 33 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- منح الدرجة الكاملة للسؤال رقم 40 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الإجابات (أ - د) للسؤال رقم 20 (نموذج أ) صحيحة مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

- اعتبار الاجابات (أ - ب) صحيحين للسؤال رقم 14 (نموذج أ) مع مراعاة ترتيب السؤال في باقي النماذج.

وأكدت اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء أن الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية وتدرج مستوى الصعوبة، و90% من أسئلة الامتحان جرى تناولها بنفس الأفكار في امتحانات نهاية العام السابقة (دور أول - دور ثاني) خلال أعوام 2021 - 2022- 2023)، كما تم تناولها في النماذج الاسترشادية.

وأوضحت اللجنة، وجود ملاحظات على صياغة أجزاء من السؤال رقم 6 (نموذج أ) والسؤال رقم 33 (نموذج أ) والسؤال رقم 20 (نموذج أ) والسؤال رقم 14 (نموذج أ) والسؤال رقم 40 (نموذج أ) ضمن أسئلة الاختيار من متعدد (بابل شيت) محل شكوى الطلاب.