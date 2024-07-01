وزير التعليم: مساءلة اللجنة المسؤولة عن مراجعة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساءلة اللجنة المسئولة عن مراجعة ورق أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 قبل الطباعة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونموذج إجابات امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية؛ لتطوير المناهج والمشرف على اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق الأسئلة ونموذج الإجابة لكل امتحان مادةً قبل التصحيح والدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، لاستعراض نتيجة التقرير الذي أعدته اللجنة حول مدى مطابقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات الفنية.

امتحانات الثانوية العامة

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بالتركيز على الامتحانات المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها، ولذلك تقوم لجنة فنية متخصصة مشكلة من مجموعة من الخبراء بمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة عقب امتحان كل مادة قبل بدء التصحيح لبحث أي شكاوى للطلاب وتيسير الأمور عليهم.