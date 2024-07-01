مصاريف كليات الطب 2024-2025 في الجامعات الخاصة.. اعرف الأسعار

تواصل الجامعات الخاصة استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف البرامج الدراسية للعام الجامعي الجديد 2024-2025 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، والتي منها الالتزام بقواعد رسوم الدراسة حيث جرى الإعلان عنها بغالبية المؤسسات التعليمية، والتي منها مصاريف كليات الطب 2024-2025 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وأكد «الأعلى للجامعات» أن مصاريف العام الجديد متاحة عبر المواقع الرسمية للكليات المختلفة للجامعات، موضحا أنه بالجنيه المصري للطلاب المصريين.

مصاريف كليات الطب 2024-2025 في الجامعات الخاصة

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، مصاريف كليات الطب 2024-2025 في الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة المصرية، وفقاً لما جرى الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية:

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 160 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة 6 أكتوبر: 160 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة بادية: 295 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة بدر : 208 آلاف جنيه

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة ميريت: 140 ألف للترم الواحد

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة الدلتا: 195 ألف جنيه

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة كازان الفيدرالية: 221 ألف جنيه

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة سانت بطرسبرج: 221 ألف جنيه

مصاريف كليات الطب 2024-2025 جامعة نيوجيزة: 252 ألف جنيه