تنسيق الجامعات 2024.. ما حقيقة عقد اختبارات للالتحاق بالكليات؟

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 ومايعادلها من شهادات، بذات قواعد العام الماضي، موضحًا حقيقة وجود اختبارات قبول بالكليات للطلاب الجدد.

ولفت المجلس في تقرير صادر عنه، إلى أن القبول في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد أيضًا يرجع لحدود الدنيا التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات للكليات، وأن درجات الثانوية العامة هي الفيصل في القبول تماشيًا مع أعداد الطلاب في الكليات.

تنسيق الجامعات 2024-2025

وشددت المصادر في الأعلى للجامعات الحكومية تصريحات في تصريحات لـ«الوطن»، على أن عدد رغبات الطلاب بموقع التنسيق سيتكون 75 رغبة، كما أن قواعد التحويلات لتقليل الاغتراب كما هي بين الكليات واستمرار المعمل بقرار إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض.

وتابعت المصادر أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس بدء العمل رسميًا في استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية للإجابة عن استفساراتهم فيما يتعلق بقواعد القبول و التنسيق.