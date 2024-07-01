«مصر 2000»: نجاح الحكومة المرتقبة يكمن في اختيار وزراء بمعايير دقيقة

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إنّ المواطن في الشارع المصري ليس مشغولا بالأقوال بل بالأفعال وكيفية مواجهة التحديات التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، متابعا: «المواطن يحتاج من كل وزير في الحكومة الجديدة العمل ليقتحم جميع الملفات المرتبطة بالأمور المعيشية بشكل مباشر».

عوامل نجاح الحكومة الجديدة

وأضاف غزال، أنّ أهم عوامل نجاح الحكومة الجديدة يكمن في اختيار الوزراء وفق معايير دقيقة، مع وجود برنامج واضح لترجمة التوجيهات الاستراتيجية الستة التي أعلن إياها رئيس الجمهورية في خطاب التكليف، لافتا إلى أنّ أهم المعايير يتمثل في قدرة الوزير على المشاركة في صناعة سياسات عامة فعالة وقابلة للتطبيق، إضافة إلى قدرته على تنفيذ السياسات وفق برامج عمل ومشاريع ومبادرات وفق خطة تنفيذية زمنية وأهداف مرحلية واضحة.

الشارع السياسي

وأكد أنّ منصب الوزير ونائبه والمحافظ ونوابه، هي في الأساس مناصب سياسية، ومن ثم يجب التدقيق في الاختيار ليكون من يشغل المناصب يتمتع بخبرات سياسية وقريب من الشارع السياسي وعلى دراية بمشاكل الشعب، فتكون السياسات والقرارات تخفيفا من الأعباء على المواطنين، وفي نفس الوقت تحقق الأهداف المرجوة.