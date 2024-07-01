فيلم الرعب A Quiet Place: Day One يحقق 98 مليون دولار في 3 أيام

تراجع فيلم الرعب A Quiet Place: Day One إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد وجوده الصدارة في أول أيام طرحه في السينمات، وحقق الفيلم إيرادات في يومه الثالث بدور العرض السينمائي بلغت 13.5 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية للفيلم 53 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات فيلم A Quiet Place: Day One لتصل إلى 98.5 مليون دولار خلال 3 أيام في السينمات، وذلك بعد ما حقق الفيلم 45.5 مليون دولار في السينمات بالعالم، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم A Quiet Place: Day One

فيلم A Quiet Place: Day One هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام « A Quiet Place»، ولكن أحداث الفيلم تدور قبل أحداث الجزئين السابقين، وهو من تأليف وإخراج مايكل سارنوسكي، ومن بطولة لوبيتا نيونجو، وجوزيف كوين، وأليكس وولف، ودجيمون هونسو.

وجاءت إيرادات الفيلم أعلى من المتوقع، حيث ذهبت مؤشرات شباك التذاكر إلى أن الفيلم الذي تبلغ ميزانيته 67 مليون دولار، يستطيع تحقيق من 40 إلى 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.