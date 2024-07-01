«الهجرة»: نعمل ليلا ونهارا لتلبية احتياجات وطلبات المصريين في الخارج

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لاستجابته لتوفير خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومارسيليا، حيث كانت أحد مطالب المصريين بالخارج، خلال زيارة الوزيرة إلى فرنسا في نوفمبر من العام الماضي، ولقائها مع الجالية المصرية هناك ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» عبر الفيديوكونفرانس.

التنسيق مع وزارة الطيران المدني

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّه فور عودتها من زيارتها إلى فرنسا، جرى التنسيق مع وزارة الطيران المدني لتلبية احتياجات المصريين في فرنسا لتدشين خط الطيران المباشر من القاهرة إلى مارسيليا، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل وتكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين.

وأضاف أنّ الجاليات المصرية في عدد من الدول طلت توفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة أثناء لقائهم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، والتي نحرص فيها على الاستماع للمصريين حول العالم، وتم تنفيذ عدد منها والبعض جاري دراسته.

خدمة المصريين بالخارج

وأشادت السفيرة سها جندي بجهود وزارة الطيران وشركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والشركات الوطنية، لسعيهم لتدشين خطوط جديدة داخل القارة الأوروبية لخدمة المصريين بالخارج.

وفي ردها على وزارة الهجرة، أوضحت وزارة الطيران المدني أنّه من المخطط تسيير رحلات جوية بين القاهرة ومارسيليا من خلال الشركات الوطنية.

وفي الختام، شددت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على أنّ الجمهورية الجديدة حريصة على تعزيز وتكامل الجهود لخدمة المواطنين، لتعزيز الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وإعمال التواصل مستدام، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالعمل على حل ما يعرض للمواطنين من مشكلات، مؤكدة أنّ المصريين بالخارج هم حجر الأساس وركن أصيل للقوى الناعمة المصرية وسفراء دائمون بالخارج.