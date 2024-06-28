موضوع خطبة الجمعة المقبلة: «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم»

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة التي توافق 5 يوليو المقبل، وتتزامن مع بداية السنة الهجرية الجديدة، جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وأوضح وزير الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة يأتي تحت عنوان «الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار»، وذلك بالتزامن مع احتفال المسلمين بالعام الهجري الجديد، إذ يكون بداية شهر المحرم ورأس السنة الهجرية 1446 السبت 6 يوليو 2024 ميلاديًا، في حال ثبوت الرؤية.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة المسلمين بالعام الهجري الجديد قائلا: «كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد»، فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم يوم الجمعة 29 من ذي الحجة 1445 الموافق 5 يوليو 2024 ميلاديًا، من خلال اللجان الشرعية.

وناقشت خطبة الجمعة السابقة قوة الأوطان، إذ تعد مصالحَ الأوطانِ مِن صميمِ مقاصدِ الأديانِ وتعزيزَ أُسسِ قوتِهَا مطلبٌ شرعِيٌّ ووطنِيٌّ لا غنًى عنهُ للأفرادِ والأممِ، والوطنُ أحدُ الكلياتِ الستِّ التي ينبغِي الحفاظُ عليهَا.