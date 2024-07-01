الاهتمام بالصحة والتعليم.. ماذا ينتظر أهالي المنوفية من الحكومة المرتقبة؟

ينتظر المواطنون في كافة محافظات الجمهورية، الإعلان عن الحكومة المرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وذلك من أجل تكملة المسيرة وتحقيق مزيد من الإنجازات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ويرصد «الوطن» آراء المواطنين ومطالبهم من الحكومة الجديدة في السطور التالية.

الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم

وقال محمد مسلم محامي بالنقض ومنسق عام التحالف المدني لحقوق الإنسان بالمنوفية، إنه ينتظر من الحكومة الجديدة الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، لاسيما في المستشفيات الموزعة في المراكز المهمشة وعدم خصخصة المستشفيات الحكومية لاعتماد المواطن البسيط عليها، كما طالب بالاهتمام بالقطاع التعليمي وعودة الاعتماد على حضور الطلاب للمدرسة وعدم اعتمادهم على الدروس الخصوصية لأنها مكلفة.

إعادة هيكلة حماية المستهلك تحسين خدمات التموين

وأوضح حمادة بدر صاحب معرض نور للموتيسكلات، إنه يأمل في الحكومة الجديدة أن تهتم بإعادة هيكلة جهاز حماية المستهلك لكي يزاداد عمله لصالح المواطن، كما طالب بتوفير الخدمات التموينية للمواطن البسيط من السلع الغذائية والخبز وزيادة الرقابة على الأسواق والمخابز، كما طالب الحكومة الجديدة أن تهتم بالقطاع الخاص ودعم الصناعة لا سيما أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الاهتمام بالزراعة

ولفت على النفيلي أحد المزارعين، إلى أن الحكومة السابقة قامت بما يلزم لصالح المواطن على مدار السنوات الماضية، ولكنه يأمل في زيادة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، حيث يطالب بزيادة الاهتمام بالفلاح وتوفير له كافة الكيماويات والمبيدات التي يحتاجها لزراعة أرضه، كما يطالب بالرقابة على المحلات التجارية الزراعية لعدم كفاءة المنتج وغلو سعره في بعض الأحيان.