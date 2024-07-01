وزير فلسطيني: نكثف اتصالاتنا مع الدول المانحة لزيادة حجم المساعدات إلى غزة

قال وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، الدكتور باسل ناصر، إنَّ تراجعًا كبيرًا في حجم المساعدات بقطاع غزة منذ إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطيني، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نكثف اتصالاتنا مع الدول المانحة والمنظمات الأممية لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بغزة».

وأكد الدكتور باسل ناصر: «نواصل مطالبنا بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».