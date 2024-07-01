سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 1-7-2023 في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 1-7-2024، استقرارًا في التعاملات مقابل الجنيه المصري، بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 156.26 جنيه للشراء، 156.76 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم، أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية على مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 156.78 جنيه للبيع، و155.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك مصر 156.76 جنيه للبيع، 155.86 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك القاهرة 156.78 جنيه للبيع، و155.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية 156.61 للبيع، وللشراء 151.83 جنيه.