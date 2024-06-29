سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-6-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، استقراراً، وسجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 156.76 جنيه للبيع، 155.86 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير بشأن أسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 156.78 جنيه للبيع، و155.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك مصر 156.76 جنيه للبيع، 155.86 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك القاهرة 156.78 جنيه للبيع، و155.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت ببنك الإسكندرية 156.78 للبيع، وللشراء 151.13 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت أمام الدولار 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الريال السعودي 12.24 ريال.