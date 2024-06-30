سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 30-6-2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وترصد السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك، وفق عدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.77 جنيه للبيع، و156.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.66 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وصل سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 155.65 جنيه للبيع، و154.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 154.70 جنيه للبيع، و155.82 جنيه للشراء.