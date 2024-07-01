توفير وظائف وتخفيض سن المعاش.. ماذا ينتظر أهالي الفيوم من الحكومة المرتقبة؟

ينتظر أهالي محافظة الفيوم الإعلان عن تشكيل الحكومة المرتقبة، والذي من المقرر أن يتم إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، واضعين آمالهم وأحلامهم بين يديها، لحل المشكلات التي يقابلها أغلب المواطنين، مثل توفير وظائف حكومية.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تطلعات المواطنين من الحكومة الجديدة المرتقب إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

أميرة تحلم بوظائف حكومية

وأوضحت أميرة إبراهيم، ليسانس آداب، إنها تتمنى من الحكومة أن تفتح باب التعيين في الوظائف الحكومية بمختلف الجهات، مقترحةً أن يتم خفض سن المعاش لـ55 عامًا بدلًا من 60 لإتاحة الفرصة لتوفير وظائف حكومية للشباب في مختلف القطاعات كل عام.

وتشير نيرمين مصطفى، إلى أنها تحلم بأن تولي الحكومة المرتقبة أهمية كبرى لملف مياه الشرب في القرى النائية، وأبرزها قرية تونس التي تنتمي إليها، خصوصًا إنها أكبر مقصد سياحي بمحافظة الفيوم.

تشديد الرقابة على الأسواق

وعبر أنس سعيد، عن أمنيته بتشديد الرقابة على الأسواق، وخصوصًا التجار، أو توحيد أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية خصوصًا الأساسية منها مثل اللحوم، والدواجن، والبقوليات، والأرز، والسكر.

وأشار إلى أنه يحلم باستمرار تطوير البنية التحتية في مصر وإنهائها في أقرب وقت ممكن خصوصًا المتعلقة بالطرق ووسائل النقل، والتي شهدت طفرة كبرى في التطوير بالفعل خلال السنوات الماضية، ولكن يجب الاستمرار فيها وسرعة الانتهاء منها خصوصًا القطار الكهربائي السريع، أنها ستوفر الوقت والجهد.

جذب الاستثمارات الخارجية

ويطالب محمود كامل، الحكومة بزيادة جذب الاستثمار الخارجي لمصر، مثلما حدث في رأس الحكمة، وتكثيف العمل في هذا الملف، ورفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، والذي سينعكس على كافة مناحي الحياة في مصر.

تطوير المناطق السياحية

وذكر محمود محمد، أحد العاملين بالسفاري، إنه يحلم بتطوير المناطق السياحية، خصوصًا منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون التي ستكون بمثابة كنز يدر أرباحًا ضخمة بالعملة الصعبة، وكذلك يوفر آلاف فرص العمل للشباب.